Quni: Institucionet e sigurisë të jenë të vëmendshme karshi mundësisë së sulmeve nga Beogradi

Kosova dhe institucionet e sigurisë duhet të tregojnë vëmendje të veçantë karshi mundësisë së sulmeve nga ato kibernetike, hibride, asimetrike e deri të mundësitë për ndonjë ndërhyrje ushtarake të nxitura nga Moska për të krijuar vatra të reja të krizës.

Kështu tha në një deklaratë për Telegrafin deputeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Anton Quni.

Sipas tij, situata e sigurisë në Kosovë dhe mundësia për rrezikshmëri nga Beogradi kërkon analizë e studim ditor.

“Është një çështje që kërkon analizë e studim ditor, pasi dinamikat janë të tilla – çdo ditë ka risi. Filluar nga niveli global, marrëdhëniet e superfuqive në veçanti tendencat e Rusisë për një ekspansion jashtë territorit të saj, ekspansion ushtarak. Tani në rrafshin regjional në raportet tona me Serbinë, si aleate e projekteve globale të Rusisë, flasim për një rrezikshmëri, për një vëmendje të veçantë të cilën do duhej të tregonin institucionet e sigurisë, Qeveria e Kosovës karshi sulmeve të ndryshme filluar nga ato kibernetike, hibride, asimetrike e deri të mundësitë për ndonjë ndërhyrje ushtarake të nxitura nga Moska për të krijuar vatra të reja të krizës, poashtu që janë edhe në shërbim të politikave të Beogradit”, ka thënë Quni.

Deputeti Quni po ashtu tha se nëse flasim për ndonjë sulm konvecional ushtarak nga Serbia, mundësitë janë shumë të vogla.

Tutje Quni theksoi se institucionet e Kosovës tashmë janë të përgatitura për tu përballur me natyra të ndryshme që e rrezikojnë integritetin dhe sovranitetin e Kosovës.

“Unë gjithmonë i referohem analizave që bëjnë institucionet tona të cilat kanë ekspertizë në këtë fushë. Nëse flasim për ndonjë sulm konvecional ushtarak mundësitë janë shumë të vogla. Nga fakti që Serbia nuk posedon material të mjaftueshëm për ta rrezikuar territorin e Kosovës, mund të ketë ndonjë ndërhyrje të kufizuar në kohë dhe në hapësirë. Po ashtu institucionet tashmë janë të përgatitura për t’u përballur me natyra të ndryshme që e rrezikojnë integritetin dhe sovranitetin Republikës së Kosovës dhe gjithnjë duhet pasur parasysh se këtu janë KFOR-i me mandat të NATO-s dhe do të ishte një provokim i drejtpërdrejtë ndaj NATO-s”, deklaroi Quni.

Ndërkaq, ditë më parë zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani kishte thënë se janë të gatshëm të reagojnë ndaj çfarëdo sulmi të mundshëm.

Elshani, gjithashtu deklaroi se liria e Milan Radojçiqit me grupin e tij, përbënë kërcënim për vendin, ndërsa informacione janë duke mbledhur nga kanale të ndryshme për gjendjen e sigurisë.

“Duke marrë parasysh që Milan Radoiçiq bashkë me njerëzit e tjerë të cilët kanë qenë në Banjska, janë larguar nga ai vend, normalisht që kjo paraqet rrezik dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm gjatë veprimtarive tona policore. Kemi informacione të ndryshme që pranojmë nga kanale të ndryshme, për veprimtari kriminale të ndryshme, por për neve është e rëndësishme të jemi të përgatitur”, thotë Elshani.

Ndryshe, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tash e disa muaj vazhdimisht ka kërcënuar direkt Kosovën, sidomos pas vendimit të fundit të BQK-së për dinarin.

Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë kërkuar nga palët që të përmbahen nga retorika, të cilat mund të nxisin tensione. /Telegrafi/

