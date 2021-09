Quni : Kandidoj për kryetar për ta qeverisur Prizrenin si duhet

Kandidati për kryetar Prizrenit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Quni ka thënë kryetarit aktual i janë dashur katër vite për të bërë reformë.

“E kisha menduar ndryshe hyrjen, por tani do ti dha si një lloj përgjigje në hyrjen që e bëri kryetari Haskuka, që thotë janë marrë me reformë, dhe tani janë të gatshëm për projekte, do të thotë katër vitë është dasht me u marr me reformë, me të vërtet do të doja me ditë si e definon këtë reforëm, cka paska ndodhë, cfarë mrekullie paska ndodhë si e ka gjetë e si është tani, nëse më pyetni mua do y’ju tregoj si janë bërë ato reforma”, tha Quni në Prime Time.

Tutje ish-ministri i mbrojtës ka thën se i është kërkuar edhe nga qytetarët që ta drejtoj Prizrenin

“Ky është një motivim shtesë, kur është kërkuar nga struktura ime, të cilën unë udhëheqi me Prizrenin, por edhe nga eprorët e mi, si kryetari, por edhe nga shumë qytetarë “Komandantë përvjeli edhe njëherë krahët që ta qeverisim Prizrenin si duhet”, përfundoi Quni./PORTALI.info/