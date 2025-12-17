5.8 C
Prizren
E mërkurë, 17 Dhjetor, 2025
Qytetari gjen granatë dore në Rahovec, FSK-ja e demolon në mënyrë të kontrolluar

By admin

 

Bëhet e ditur se njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë sigurimin e tij.

Në vendngjarje ka intervenuar edhe njësiti për deminim i Forcës së Sigurisë së Kosovës, i cili ka realizuar në mënyrë të kontrolluar demolimin dhe shpërthimin e mjetit.

Bedri Hamza e nis sot fushatën me tubim në Prizren
Zhduket një burrë në Suharekë

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

Një vajzë 8-vjeçare është dërguar pa shenja jete mbrëmë nga Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharkën në repartin e Emergjencës në Suharekë. Këtë e...
Kandidatët e LDK-së për deputetë vizitojnë Kullën e Cikajve në Gjonaj të Hasit

Tre kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për deputetë në Kuvendin e Kosovës, Hyrë Tejeci, Dr. Shaban Osmanaj dhe Festim Kabashi, kanë vizituar...

Liria e mbyll vitin me fitore ndaj Drinit të Bardhë

Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

83 vjet nga vdekja e Faik Konicës

Rahoveci 029 forcohet para duelit me Vëllaznimit

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Prizren, mbahet takimi i përmbyllës i mekanizmit koordinues për rastet e dhunës në familje

Detaje nga përplasja e dy veturave në autostradën “Ibrahim Rugova”, arrestohet shoferja që dyshohet se e shkaktoi aksidentin

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Prizren, vazhdon pastrimi i kanalit kullues në Marash

Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

Dhëndri që vrau dy vëllezërit e gruas në Malishevë mbetet në paraburgim edhe për dy muaj

Frika e Elitave nga Vetëvendosja Politike

