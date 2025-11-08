11.3 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
type here...

Siguri

Qytetari nga Rahoveci gjen 1800 euro dhe i dorëzon në polici

By admin

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se me datë 7 nëntor 2025 në Rahovec, një qytetar ka dorëzuar në polici një shumë parash të gjetura gjatë lëvizjes së tij në qytet.

Qytetari Skender Krasniqi nga fshati Ratkoc, derisa po kalonte në rrugën “Mulla Cufa” në Rahovec, ka gjetur para të gatshme në vlerë prej 1,800 euro (nëntë kartëmonedha nga 200 euro secila) dhe i ka dorëzuar menjëherë në Stacionin Policor të Rahovecit.

Pas veprimeve të ndërmarra nga njësitet policore, është identifikuar pronari i shumës së humbur dhe i janë kthyer paratë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

Më Shumë

Lajme

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

I dyshuari për vrasjen e dyfishtë në Malishevë, Astrit Isufi, është liruar nga Klinika e Kirurgjisë Abdominale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Lajmin e...
Lajme

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit, Zafir Berisha, ka zhvilluar një takim me qytetarët e fshatit Billushë, në kuadër të fushatës për balotazhin e...

Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

Më 28 Nëntor në Prizren përurohet shtatorja e komandantit, Tahir Sinani

Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin

Sot pritet të lirohet nga spitali Astrit Isufi, i dyshuari për krimin e rëndë në Malishevë

Totaj për koalicionet e Vetëvendosjes në Prizren: “Të panatyrshme”

Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

Humb jetën një motoçiklist në Rahovec

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Prizreni ndan pikët me 2 Korrikun – barazim 2:2 në ‘Përparim Thaçi’

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne