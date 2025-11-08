Qytetari nga Rahoveci gjen 1800 euro dhe i dorëzon në polici

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se me datë 7 nëntor 2025 në Rahovec, një qytetar ka dorëzuar në polici një shumë parash të gjetura gjatë lëvizjes së tij në qytet.
Qytetari Skender Krasniqi nga fshati Ratkoc, derisa po kalonte në rrugën “Mulla Cufa” në Rahovec, ka gjetur para të gatshme në vlerë prej 1,800 euro (nëntë kartëmonedha nga 200 euro secila) dhe i ka dorëzuar menjëherë në Stacionin Policor të Rahovecit.
Pas veprimeve të ndërmarra nga njësitet policore, është identifikuar pronari i shumës së humbur dhe i janë kthyer paratë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren