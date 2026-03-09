Qytetarja nga Suhareka gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici

Një akt i ndershmërisë qytetare ka tërhequr vëmendjen e Policisë së Kosovës në Suharekë.
Më 6 mars 2026, qytetarja V. F. nga fshati Peqan, duke kaluar pranë një restoranti në Suharekë, ka gjetur 300 euro të gatshme në tokë. Ajo menjëherë ka raportuar rastin dhe i ka dorëzuar mjetet financiare në Stacionin Policor Suharekë rreth orës 20:15 të së njëjtës ditë.
Pas verifikimit të kamerave të sigurisë, Policia ka identifikuar personin që i kishte humbur paratë – një qytetar nga Suhareka – të cilit më pas iu janë dorëzuar mjetet e gjetura në stacion.
Në lidhje me rastin, Policia e Kosovës tha: “Falënderojmë qytetaren për veprimin e saj shembullor dhe inkurajojmë të gjithë qytetarët që të ndjekin këtë model të ndershmërisë dhe bashkëpunimit me institucionet”.
Policia gjithashtu rikujtoi se marrja e sendit të huaj, edhe nëse është gjetur në rrugë apo kudo tjetër, përbën vepër penale dhe është e dënueshme sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Ky rast nënvizon rëndësinë e përgjegjësisë qytetare dhe bashkëpunimit me institucionet për ruajtjen e ligjit dhe rendit.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren