Rahovec: I akuzuari më tha se e ka vra vëllanë e tij dhe se më pas e ka djegë kufomën

Dëshmitari Mustafë Kryeziu tha se i akuzuari Gani Kriezi i kishte thënë atij se e ka vra vëllanë e tij dhe se më pas e ka djegur kufomën për tri net.

Kriezi po akuzohet se në shkurt të 2020-ës në Bërnjak të Rahovecit, e ka vrarë dhe më pas e ka djegur vëllanë e tij, B.K.

Në seancë e mbajtur të hënën, në Gjykatën Themelore në Gjakovë, duke u përgjigjur fillimisht në pyetjet e prokurorit Ramiz Buzhala, dëshmitari Kryeziu tha se të ndjerin dhe të akuzuarin i ka vëllezër, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Dëshmitari tha se Sadati përmes telefonit i kishte thënë atij se i akuzuari e kishte pranuar se e ka kryer vrasjen.

“Më ka thënë Sadati se qitash vjen Gania te unë, por ky nuk ka ardhë, dhe të nesërmen kam shkuar unë në shtëpinë e Ganisë dhe kemi hyrë brenda në sallon, dhe i kam thënë “Çka bone more djalë, çka marove kështu?”, më tha shuj, mos fol se këtu është Dhurata, nuk e din për këtë punë”, tha dëshmitari.

Ai tutje tha se pasi që kishin dalë në oborr të shtëpisë, i akuzuari i ka treguar atij për vrasjen.

“Kemi dal në oborr dhe më ka thënë se i kam marrë 7 mijë euro për me ja qu B., por B. nuk i ka dashtë paret, dhe e ka marrë alltin dhe më ka gjuajt, por nuk më ka godit kam ikë, dhe kam shkuar e kam marrë armën dhe e kam vra në kuzhinë, atëherë i thashë se ku është kufoma, më ka thënë se kufomën e kam djegë tre net”, tha tutje dëshmitari.

Paraprakisht, dëshmitari tha se i akuzuari e kishte vizituar shpesh atë duke i dërguar madje edhe ushqim, dhe se kishte insistuar se i ndjeri ka humbur, ka shkuar në Shqipëri.

Gjithashtu, sipas dëshmitarit para se i akuzuari të rrëfehej për vrasjen, ai së bashku me disa persona të tjerë kishin shkuar në shtëpinë e të ndjerit dhe se kur djali i të ndjerit e kishte dërguar një xhemper të të ndjerit në kuzhinë, nga aty kishte rënë një gëzhojë e armës, dhe se ky ishte munduar ta merrte, por se e kishte marrë i akuzuari dhe e kishte futur në xhep.

“I thash çka është kjo gëzhojë, më tha se B. çdo natë ka gjuajtur”, tha tutje dëshmitari.

Dëshmitari tregoi se i akuzuari ka qenë i ngarkuar edhe për një vrasje në Zvicër, për të cilën e ka mbajtur dënimin.

Në fillim të seancës është dëgjuar edhe dëshmitari Jashar Cukiq, i cili tha se të akuzuarin e njeh pasi që me vëllain e tij të ndjerë kanë qenë të lidhur miqësisht.

Dëshmitari tregoi se i akuzuari Kriezi kishte shkuar në shtëpinë e tij për t’i marrë disa të holla.

“Po, jemi takuar tek shtëpia ime pasi që dhëndri im Altini më ka thënë jepja Ganisë 7 mijë euro, ku të njëjtit ja kam dhënë në dorë. Qëllimi i parave ishte rregullimi i shtëpisë së të ndjerit pasi që kishte mjeshtër në shtëpi.”, tha dëshmitari.

Ai tha se pas këtij takimi nuk kishte pasur më kontakt me të akuzuarin, derisa e kishte telefonuar dhëndri me vajzën e tij dhe i kishin thënë që të shkojë ta vizitojë të ndjerin pasi që nuk po lajmërohet në telefon.

“Shkova direkt tek zotëri Gani Kriezi, i trokita në derë dhe më pas i thash a mund të hyjë brenda, po, i thash Gani a di pse erdha këtu në shtëpinë tënde, ai mu drejtu me këto fjalë “Nëse ke ardhë për B. nuk më intereson, a nëse ke ardhur si mik mundesh me hy brenda”, tha dëshmitari.

Dëshmitari tha se i kishte thënë të akuzuarit se tash e 20 ditë i ndjeri nuk po lajmërohet.

“Ai më tha hajde me mu ec dhe shkuam prapa shtëpisë së Ganisë dhe aty është hyrja e B. Në oborr kishte pula, dhi, dhe dy qenë. Gania më tha: “A po e sheh këtë dhinë e prerë, e ka pre B. me atë k….. e Shqipërisë dhe e kanë hongër”, tha tutje dëshmitari.

Ai tha se gjatë bisedës me të akuzuarin i njëjti dukej i qetë, mirëpo nuk ka dashur t’i përmendej emri i të ndjerit, duke shtuar: “Më ka thënë edhe një herë për B. mos më hajde”.

I pyetur nga i akuzuari se pse nuk e kanë telefonuar të ndjerin që të shkojë t’i marrë të hollat ai vetë, por e kanë thirr atë, dëshmitari tha se atij i kishin thënë që vjen i akuzuari për t’i marrë paratë.

Dëshmitari sqarojë edhe faktin se fillimisht kishte shkuar tek dera e të ndjerit, e cila kishte qenë e mbyllur e pastaj kishte shkuar tek i akuzuar.

Seanca e radhës pritet të vazhdojë më 24 maj, ku sipas kryetarit te trupit gjykues, gjykatësit Drilon Haraçia, do të vazhdohet me dëgjimin e dëshmitarëve tjerë.

Sipas aktakuzës, më 11 shkurt 2020, në fshatin Bërnjak, Komuna e Rahovecit, pikërisht në shtëpinë e tani të ndjerit, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, i akuzuari Gani Kriezi, me dashje ka privuar nga jeta vëllanë e tij, B.K.

Aktakuza thotë se i akuzuari, paraprakisht kishte njohuri se vëllai kishte një shumë të konsiderueshme të parave, të cilat i kishte marrë me vete nga shteti i Zvicrës dhe në ditën kritike, Gani Kriezi kishte shkuar në shtëpinë e tij gjoja për t’ia dërguar një shumë të hollave prej 7 mijë euro, të cilat i kishte marrë nga djali i të ndjerit B.K, Altinit Jashar Cukiqit, në emër të një borxhi.

Aktakuza thotë se gjatë një bisede të përbashkët, i akuzuari ishte fyer nga tani i ndjeri, me pretekst se po i ndërhynë në familjen e tij.

Tutje, në aktakuzë thuhet se i revoltuar nga kjo, i akuzuari kthehet në shtëpinë e tij, merr revolen, ku rreth orës 11:00 përsëri shkon në shtëpinë e tani të ndjerit B.K, hyn brenda në shtëpi, dhe në sallon, ku po qëndronte i njëjti, e ka goditur me predha në gjoks duke e lënë të vdekur në vend.

Gjithnjë sipas aktakuzës, më pas i akuzuari e merr kufomën, duke e tërhequr zvarrë me një batanije, e vendosë në oborr të shtëpisë, më pas kufomën e mbulon me materiale të ndryshme si: drunj, plastikë, thasë letre, dërrasa, letër të zezë, e gjëra tjera, të cilat më pas i ndez duke krijuar një zjarr të madh, i cili qëndron i ndezur 2-3 ditë dhe më pas mbeturinat se bashku me disa mbetje kockore të tani të ndjerit thuhet se i hedh jashtë shtëpisë, në një vend deri tani të paidentifikuar, më qëllim për t’i zhdukur gjurmët e krimit.

Për këtë, ai po akuzohet se ka kryer veprën penale “Vrasje e rëndë” nga neni 173, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 dhe 1.6 të Kodit Penal, e cila dënohet me jo më pak se dhjetë vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

Tutje sipas prokurorisë, i pandehuri më parë e deri më 11 shkurt 2021, pa autorizim ka poseduar armë dhe municion, në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët në Republikën e Kosovës.

Me këto veprime, i njëjti ngarkohet se ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të Kodit Penal. Kjo vepër dënohet me gjobë deri në 7 mijë e 500 euro ose me burgim deri në pesë vjet. /BetimipërDrejtësi