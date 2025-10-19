14.7 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

By admin

Në komunën e Rahovecit janë numëruar 100% e votave të mërgatës.

Sipas rezultateve të publikuara nga KQZ, kandidati më i votuar nga diaspora është Burim Krasniqi i LDK-së me 34.92%, ndërsa i dyti është Smajl Latifi me 30.48%.

Ndërkaq, në rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 12 tetorit, udhëheq Latifi me 37.28%, kurse pas tij renditet Ali Dula i VV-së me 23.92%.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06
Next article
Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Më Shumë

Fokus

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Kryetari aktual i Prizrenit Shaqir Totaj, ka treguar se me cilën parti pret bashkëpunim. Totaj, i ftuar në “Edicionin Special” në Klan Kosova, tha se...
Fokus

Infografika e D4D-së për Gorozhupin e Prizrenit: Sfida të mëdha, por potencial i lartë për zhvillim rural

Demokracia për Zhvillim (D4D) ka publikuar një infografikë për fshatin Gorozhup të Prizrenit, e cila paraqet sfidat aktuale me të cilat përballet komuniteti, por...

Bashkimi kërkon fitore ndaj debutuesve të Rahovecit, ndeshja luhet sot në Suharekë

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Në Vërmicë ndalohen dy çanta luksoze me vlerë mbi 16 mijë euro

Rezultatet në KQZ, kjo është renditja në Prizren pasi janë numëruar votat e para

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Rënia e blegtorisë rrezikon resurset e Sharrit

Prizren/Një muaj paraburgim burrit që theri partneren dhe të bijën e saj

Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Nga Prizreni në Kombëtare

Shaqir Totaj shpall fitoren në Prizren: Do ta udhëheqim qytetin edhe 4 vitet e ardhshme

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne