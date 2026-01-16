6.2 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
type here...

Sport

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

By admin

Goran Samarxhiev nga Maqedoni e Veriut, është trajneri më i ri i Rahovecit 029.

Rahoveci 029, të premten ka prezantuar trajnerin e ri, i cili në këtë post zëvendëson Bujar Locin.

“Kemi kënaqësinë të njoftojmë se kemi arritur marrëveshje me trajnerin Goran Samardziev, i cili nga sot do t’i bashkohet klubit tonë”, ka shkruar Rahoveci 029.

44-vjeçari si basketbollist karrierë ka bërë në Maqedoninë e Veriut, ndërsa me zejen e trajnerit merret prej vitit 2016.

Fillimisht, ka punuar për tri vjet si ndihmëstrajner te Feni Industries, përpara se të angazhohet si trajner kryesor prej vitit 2019 deri në vitin 2023.

Pastaj, ka udhëhequr Rabotniçkin deri në vitin 2025, përpara se ti besohet posti i selektorit të ekipit U20 të Maqedonisë së Veriut.

Rahoveci 029, aktualisht zë vendin e fundit në tabelë me 20 pikë dhe ndeshjen e radhës e luan në udhëtim kundër Bashkimit.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

Më Shumë

Fokus

Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka emëruar sot Sead Arifin në pozitën e drejtorit të Emergjencave dhe Sigurisë. Arifi do të jetë përgjegjës...
Lajme

Ndërhyrje emergjente pas reshjeve, sanohen dëmet në Rahovec, Pastasel dhe Zoqisht

Pas reshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë territorin e Komunës së Rahovecit, janë shkaktuar dëmtime në infrastrukturën publike në disa zona. Me...

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

Kryeprokurori i Prizrenit, Kryeziu: Në kohën e fundit kemi të bëjmë me raste të shumta të kokainës

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Kryetari i Dragashit: Ata që shfrytëzojnë LDK-në për interesa personale, herët a vonë do të përballen me pasoja

Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

“Hidroregjioni Jugor”: Uji në Prizren i sigurt për pije, përjashtohet burimi në Muradem

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Parashikimi i motit: Java nis me -12 gradë Celsius

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Dy raste të hetimit të vdekjes në Prizren, trupat dërgohen për obduksion

Derbi në Mitrovicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne