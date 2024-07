Rahoveci mirëpret mërgimtarët, u ofron parkim pa pagesë në oborrin e Komunës

Përveç hyrjes me makina në oborrin e objektit të Komunës së Rahovecit, mërgimtarëve do t’u lejohet hyrja me makina edhe në objektin e ShMFU “Bekim Sylka”, shkollë kjo që gjendet në afërsi të objekteve administrative komunale.

Sipas vendimit të marrë nga kryetari Smajl Latifi, nga data 15 korrik 2024 deri më 16 gusht 2024, punonjësve të administratës, si dhe drejtorëve komunalë u ndalohet hyrja me automjete private në oborrin e komunës.

Marketing