Rahoveci prezanton qendrën e re

KB Rahoveci 029 ka zyrtarizuar përforcimin më të ri në radhët e skuadrës, duke prezantuar qendrën amerikane Naheem McLeod. Basketbollisti me gjatësi 2.24 metra pritet të jetë një shtyllë e rëndësishme nën kosh për ekipin rahovecas.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar, ku theksohet se McLeod do të mbulojë pozitën 5 dhe do të sjellë forcë, dominim fizik dhe prani të fortë në lojën e brendshme.
Me këtë përforcim, Rahoveci synon të rrisë konkurrencën në Superligë dhe të forcojë repartin defensiv dhe ofensiv nën kosh, në vazhdën e objektivave për pjesën e mbetur të sezonit./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/