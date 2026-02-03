7.6 C
Sport

Rahoveci prezanton qendrën e re

By admin

KB Rahoveci 029 ka zyrtarizuar përforcimin më të ri në radhët e skuadrës, duke prezantuar qendrën amerikane Naheem McLeod. Basketbollisti me gjatësi 2.24 metra pritet të jetë një shtyllë e rëndësishme nën kosh për ekipin rahovecas.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi përmes një njoftimi zyrtar, ku theksohet se McLeod do të mbulojë pozitën 5 dhe do të sjellë forcë, dominim fizik dhe prani të fortë në lojën e brendshme.

Me këtë përforcim, Rahoveci synon të rrisë konkurrencën në Superligë dhe të forcojë repartin defensiv dhe ofensiv nën kosh, në vazhdën e objektivave për pjesën e mbetur të sezonit./PrizrenPress.com/

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

