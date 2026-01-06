Rahoveci rikthehet në parket, të mërkurën përballet me Borën në Kupën e Kosovës

KB Rahoveci 029 ka konfirmuar rikthimin në fushë pas pushimit, teksa të mërkurën do të udhëtojë drejt Prishtinës për ndeshjen e parë në kuadër të Kupës së Kosovës.
“Vreshtarët” do të përballen me KB Borën, me sfidën që nis nga ora 18:45.
“Pas pushimit, rikthehemi në parket! Të mërkurën udhëtojmë drejt Prishtinës për ndeshjen e parë në kuadër të Kupës së Kosovës, ku do të përballemi me KB Borën nga ora 18:45. Bashkë më të fortë”, njofton klubi rahovecas./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/