Raketa e prodhimit britanik ‘rrëzon helikopterin rus, në përdorimin e saj të parë në Ukrainë’

Një raketë Starstreak e prodhuar në Britani mendohet se ka rrëzuar një helikopter rus në përdorimin e parë të armës në Ukrainë.

Një pretendim i tillë vjen në kohën kur presidenti i vendit Volodymyr Zelensky thotë se ‘pushtuesit po tërhiqen’ nga Perëndimi, përcjell Telegrafi.

Sistemi Starstreak është një raketë e drejtuar me laser që udhëton me më shumë se tre herë shpejtësinë e zërit për të rrëzuar aeroplanët e armikut që fluturojnë ulët dhe helikopterët sulmues.

#Ukraine: An Mi-28N of the Russian Air Force was shot down by a direct hit from a MANPADS over #Luhansk Oblast today. Reportedly, the crew survived. pic.twitter.com/ogLTpoAL7O

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 1, 2022

Britania po furnizon trupat ukrainase në përdorimin e raketave anti-ajrore me shpejtësi të lartë, si dhe sigurimin e pajisjeve të tjera ushtarake.

Kryeministri Boris Johnson ka këmbëngulur vazhdimisht se Mbretëria e Bashkuar do të ofrojë mbështetje të mëtejshme mbrojtëse për Ukrainën, duke përfshirë një paketë të re prej 6,000 raketash të tjera.

Dhe pamjet e publikuara së fundmi thuhet se tregojnë një helikopter rus Mi-28N duke u qëlluar nga qielli në rajonin e Luhansk, duke u ndarë në dysh ndërsa “bishti” i tij goditet nga raketa. /Telegrafi/