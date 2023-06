Rama: Kurti dhe Vuçiq të mos dalin nga konferenca e radhës pa marrëveshje

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, në konferencën e përbashkët me kryediplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell, ka folur rreth situatës në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Ai tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq, nuk duhet të lejohen të ikin nga konferenca e radhës pa arritur marrëveshje.

Sipas Ramës, në të kundërtën pasoja do të jenë të dhimbshme.

“Uroj shumë që konferenca që do të zhvillohet me liderët e të dyja palëve do të tërheq vëmendje e ku do të marrin pjesë liderët e dy palëve dhe ekipet e BE-së dhe SHBA-së”, tha Rama.

I pari i qeverisë shqiptare theksoi se nëse nuk do të arrihet marrëveshja do të ketë pasoja të dhimbshme.

Edi Rama përsëriti qëndrimin e Jose Borrell, se shtetet anëtarë të BE-së kanë nisur ta humbin durimin.