0.3 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Ramush Haradinaj: Aleanca krah Prizrenit!

By admin

Kandidati i AAK?së për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar sot Prizrenin, ku është pritur nga qytetarët në një atmosferë që, siç u tha, e karakterizon këtë qytet historik: dinjitet, kulturë dhe mikpritje.

Gjatë qëndrimit në Prizren, Haradinaj dhe ekipi i Aleancës prezantuan kandidatët për deputetë dhe ndanë me qytetarët vizionin e tyre politik për vendin.

Në adresimin e tij, Haradinaj theksoi se Prizreni mbetet një prej pikave më të rëndësishme të mbështetjes së Aleancës.

Mesazhi i tij për qytetarët ishte i qartë dhe mobilizues:
“Aleanca krah Prizrenit! Aleanca krah teje!”

 

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
83 vjet nga vdekja e Faik Konicës

Më Shumë

Lajme

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Dy persona janë lënduar nga aksidenti mes dy automjeve që ndodhi mëngjesin e sotëm në autostradë, kilometri i 27 drejtimi Suharekë-Duhël. Lajmin e ka konfirmuar,...
Lajme

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Tashmë kur jemi në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti po vazhdon ta shfrytëzojë pozicionin për...

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

“Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për mospagesë – 52 raste vetëm të mërkurën

Ardian Krasniqi fiton me nokaut në raundin e pestë

Muharremaj betohet si kryetar i Suharekës për mandatin e tretë

Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Qytetarja nga Prizreni ktheu paratë e humbura në polici

Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

Bashkimi pret kampionin Trepçën në Prizren

PDK-ja nis fushatën nga Prizreni, Hamza: Ka ardhur koha për të vepruar

Rahoveci pret Pejën

Bashkimi vazhdon me humbje, pëson nga Prishtina

Blero ‘kapet mat’ me të dashurën e re

Vetim Ramadani emërohet nënkryetar i Komunës së Dragashit

Restaurohet plotësisht Shtëpia e Familjes Bërlajolli në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne