Ramush Haradinaj: Aleanca krah Prizrenit!

Kandidati i AAK?së për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar sot Prizrenin, ku është pritur nga qytetarët në një atmosferë që, siç u tha, e karakterizon këtë qytet historik: dinjitet, kulturë dhe mikpritje.
Gjatë qëndrimit në Prizren, Haradinaj dhe ekipi i Aleancës prezantuan kandidatët për deputetë dhe ndanë me qytetarët vizionin e tyre politik për vendin.
Në adresimin e tij, Haradinaj theksoi se Prizreni mbetet një prej pikave më të rëndësishme të mbështetjes së Aleancës.
Mesazhi i tij për qytetarët ishte i qartë dhe mobilizues:
“Aleanca krah Prizrenit! Aleanca krah teje!”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren