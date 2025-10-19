9.7 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
Raporti ditor i PK’së, mbi 1500 gjoba dhe 64 aksidente trafiku

By admin

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit ka shqiptuar 1 mijë e 537 gjoba trafiku.

Gjatë kësaj kohe, janë raportuar edhe 27 aksidente me të lënduar, kurse, 37 me dëme materiale.

Në raport theksohet edhe se Policia ka arrestuar 24 persona.

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

