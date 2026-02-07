12 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

By admin

Policia e Kosovës, nëpërmjet raportit të saj 24-orësh, ka njoftuar se gjatë kësaj kohe janë shqiptuar mbi 2 mijë e 100 gjoba trafiku.

Në raport shtohet edhe se kanë ndodhur mbi 80 aksidente trafiku.

Po ashtu, policia bën të ditur se janë arrestuar 38 persona, ku 14 janë dërguar në mbajtje.

