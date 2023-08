Real Madrid interesohet për Illan Meslier për të zëvendësuar Thibaut Courtois

Real Madrid raportohet se ka shfaqur interesim për nënshkrimin e portierit të Leeds United, Illan Meslier, për të zëvendësuar të dëmtuarin Thibaut Courtois.

Me afrimin e shpejtë të sezonit 23-24, Madridi u trondit nga lajmi se Courtois do të humbasë një pjesë të madhe të sezonit pasi pësoi një dëmtim të Ligamentit Kruciar Anterior.

Të enjten, belgu shkroi në rrjetet sociale: “Nuk prisni kurrë të kaloni diçka të tillë, por tani është koha ta pranoni dhe të bëni gjithçka për ta kapërcyer dhe për t’u rikthyer edhe më i forte”.

“Faleminderit të gjithëve për energjinë, dashurinë dhe inkurajimin, ju siguroj se ato më motivojnë të shërohem sa më shpejt të jetë e mundur”, vijoi belgu.

Që nga lajmi për dëmtimin e Courtois, Real-i është lidhur me një mori portierësh të ndryshëm, përfshirë ish-numrin e Manchester United, David de Gea.

Megjithatë, sipas gazetës spanjolle “Sport”, gjigantët e La Liga-s po shohin një lëvizje për Meslier të Leeds për të zëvendësuar Courtois.

Pavarësisht se u konsiderua si një nga talentet më të mirë në Evropë, Mesiler u vu nën vëzhgim intensiv gjatë sezonit 22-23 pasi Leeds u rrëzua në nivelin e dytë të futbollit anglez.

Leeds ishte skuadra me rekordin më të keq të mbrojtjes pasi përfundoi në vendin e 19-të me një diferencë golash prej -30. Pasi bëri një varg gabimesh, Meslier e pa veten të zëvendësohej nga Joel Robles kur Sam Allardyce mori drejtimin në fund të sezonit.

Pas rënies nga kategoria, Robles u largua nga Leeds për t’u bashkuar me skuadrën e nivelit të dytë të Arabisë Saudite, Al Qadsiah FC, që do të thotë se Meslier është përsëri portieri i parë nën menaxherin e ri Daniel Farke.

Leeds e nisi sezonin e tyre 23-24 në Championship me një barazim 2-2 kundër Cardiff City dhe do të rikthehet në aksion të shtunën teksa do të përballet me Birmingham City.

Ndërkohë, portieri aktual rezervë i Real Madrid-it, Andriy Lunin, pritet të startojë teksa ata do të përballen me Athletic Bilbao të shtunën.Albanian Post