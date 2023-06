Real Madrid kërkon një tjetër yll të Dortmund-it

Real Madrid-i është i interesuar për nënshkrimin e sulmuesit të Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, sipas raportimeve.

Skuadra e Carlo Ancelotti-t ka nevojë për një sulmues të ri pasi Karim Benzema i dha fund qëndrimit të tij 14-vjeçar në kryeqytetin spanjoll për t’iu bashkuar klubit të Arabisë Saudite Al-Ittihad.

Gjigantët e La Liga po ndjekin Adeyemi-n me synimin për të bërë një lëvizje për të këtë verë, siç raportohet nga gazeta gjermane “Sportbild”. Megjithatë, Real-it thuhet se do t’i kërkohet të paguajë 68.4 milionë paund nëse duan të nënshkruajnë me gjermanin, i cili bëri përshtypje në sezonin e tij të parë me Dortmund-in.

Raporti thotë se është e vështirë të shohësh 14-herë fituesit e Champions League të paguajnë atë tarifë të madhe dhe kështu çdo lëvizje mund të jetë shumë e kushtueshme për ta.

Një lëvizje te Reali do ta bënte Adeyemi-n të ribashkohej me Jude Bellingham, i cili përfundoi transferimin e tij në “Bernabeu” këtë javë për 113 milionë paund.

Adeyemi iu bashkua Dortmund-it nga Red Bull Salzburg verën e kaluar dhe shënoi nëntë gola dhe gjashtë asistime në 32 ndeshje në të gjitha garat. Ai gjithashtu ka luajtur katër herë me kombëtaren e Gjermanisë, duke shënuar një gol.

21-vjeçari ka katër vite të mbetura në kontratën e tij në “Signal Iduna Park” dhe Dortmund-i do të jetë i etur për ta mbajtur atë në klub.

Real-i dëshiron të forcohet në sulm pasi ka humbur gjithashtu edhe Marco Asensio, Eden Hazard dhe Mariano Diaz.

Gjigantët spanjollë janë të interesuar për Kylian Mbappe, i cili i tha PSG-së se nuk ka ndërmend të nënshkruajë kushte të reja përtej vitit 2024.

Real-i do të synojë të luftojë sërish në të gjitha frontet sezonin e ardhshëm pas një sezoni zhgënjyes që i pa ata të fitonin vetëm Copa del Rey pasi humbën titullin e La Liga nga Barcelona dhe u eliminuan nga Champions League nga fituesi eventual Manchester City. Albanian Post