Real Madrid përballet me debutuesit e Champions League

14 herë kampionët e Champions League, Real Madrid do të nisin këtë të mërkurë fushatën e tyre në UEFA Champions League 2023-24. Përballë gjigandëve spanjolle do të jenë debutuesit e rinj të kompeticionit, Union Berlin. Takimi do të luhet në “Santiago Bernabeu” duke nisur nga ora 18:45.

Kjo do të jetë hera e parë që Real Madrid dhe Union Berlin do të konkurrojnë në një garë zyrtare, ku skuadra gjermane do të bëhet kundërshtari i 150-të i spanjollëve në të gjitha garat evropiane.

Në historinë e Champions League, Real Madrid është skuadra që ka luajtur numrin më të madh të ndeshjeve (304), ka arritur numrin më të madh të fitoreve (182), ka shënuar numrin më të madh të golave ??(641) dhe ka përqindjen më të lartë të fitoreve (60%).

Real Madrid-i ka arritur në fazën eliminatore në të gjitha 27 paraqitjet e mëparshme të Champions League. Hera e fundit që nuk arriti ta bëjë këtë ishte 1996-97.

Union Berlin do të jetë skuadra e 15-të gjermane që do të marrë pjesë në Champions League, më shumë klube se çdo komb tjetër. Vetëm tre nga 14 skuadrat gjermane që luajtën në kompeticion fituan ndeshjen e tyre të parë dhe ato ishin Bayer Leverkusen (1997-98), Kaiserslautern (1998-99) dhe Wolfsburg (2009-10).

Real Madrid-i ka fituar në 12 nga 13 rastet në të cilat është luajtur në shtëpi ndeshja e parë e Champions League të sezonit, megjithëse humbja e tyre e vetme erdhi në rastin e fundit, një humbje 3-2 kundër Shakhtar Donetsk në sezonin 2020-21.

Spanjollët kanë shënuar të paktën një gol në 67 nga 68 ndeshjet e fundit në shtëpi në Champions League, e vetmja herë që nuk shënoi ishte në humbjen 3-0 kundër CSKA Moskës në dhjetor 2018.

Union Berlin ka humbur vetëm një nga tetë ndeshjet e fundit në kompeticionet evropiane, ndonëse humbja erdhi në ndeshjen e tyre të fundit, një humbje 3-0 nga Union Saint-Gilloise në raundin e 16-të të sezonit të kaluar të Europa League.

Që nga viti 2019-20, Rodrygo ka raportin më të mirë të minutave të luajtura ndaj përfshirjes në gola ??nga çdo lojtar i Real Madrid-it në Champions League, mesatarisht një gol ose asist çdo 86 minuta (15 gola dhe 8 asistime).

Toni Kroos i Real Madrid-it bëri më shumë pasime që thyen linjat e kundërshtarëve se çdo lojtar tjetër në Champions League sezonin e kaluar (211), dhe gjithashtu kishte shkallën më të lartë të suksesit të pasimeve në mesin e mesfushorëve që luajtën të paktën 500 minuta në sezon (93.8%). Albanian Post