Reali, përveç Bellinghamit, e dëshiron edhe Mbappen

Real Madridi është shumë pranë pajtimit me mesfushorin Jude Bellingham nga Borussia Dortmundit për të cilin mungon vetëm firma.

Skuadra madrilene nuk do të ndalet me kaq, pasi do të tentojë edhe afrimin e Kylian Mbappes. Sipas “The Telegraph”, skuadra madrilene është duke punuar në fshehtësi për t’i siguruar shërbimet e sulmuesit 24-vjeçar, për të cilin është gati të thyejë çdo rekord transferimi. Mediet sqarojnë se Reali është gati të paguajë 224 milionë euro për Mbappen, dy më shumë se rekordi i 222 milionëve që PSG-ja pagoi për Neymarin.

Kontrata e Mbappes me PSG-së skadon në verën e vitit 2025, por kjo nuk e pengon sulmuesin as Realin ta synojnë këtë transferim. Sulmuesi disa herë ka shprehur dëshirën të luajë në një ekip ku mund të fitojë në Evropë, gjë që nuk e ka arritur me parisienët.