Realizohet një operacion i rrallë në Spitalin e Prizrenit

Një operacion i rrallë është realizuar në Spitalin e Prizrenit.

Operacioni është realizuar nga dr. Afrim Avdaj.

“I pari i realizuar në Spitalin e Prizrenit ,tek pacientja S.L 32 vjeçe me dg preoperative: apendicitis phlegmonosa et cholecystitis calculosa ku u realizua me sukses apendectomia et cholecystectomia laparoscopica”, shkruan Avdaj.

“Kirurgjia miniinvazive me të gjithë avantazhet e saj si: ditë qëndrim me i shkurtër spitalor, rekuperim me i shpejte postoperativ, komplikacione me te paketa, kosto me e ulet etj tashme prej vitesh përbën realitet te përditshëm dhe te prekshëm nga pacientet e Spitalit Prizren, fale aftësive te larta te stafit te kirurgjisë të spitalit tonë”.