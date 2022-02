Refuzoi ta pranonte si vajzën e tij, Eto’o humbet gjyqin

Kamerunasi Samuel Eto’o humbi një çështje në gjykatë.

Ish-sulmuesi i Barcelonës do të duhet t’i japë një pagesë mujore prej 1400 euro për vajzën e fundit të njohur dhe të lindur nga një lidhje me Adileusa do Rosario.

Nëna ka treguar reagimin e ish-futbollistit: “Kur i thashë që isha shtatzënë, ai m’u përgjigj se isha si të gjitha femrat që shkojnë të kërkojnë futbollistë, se isha një prostitutë dhe se duhet të bëja abort. Isha e dashuruar me të dhe mendova se ai do të sillej më mirë me mua”.

Gjykata civile e Madridit vendosi për çështjen, pas një gjyqi katërvjeçar. Vajzat e Eto’os janë tetë: Annie, Etienne, Junior, Sona, Sienna, Lynn, Maelle dhe tani Erika.

Legjenda e Kamerunit që po ashtu është ambasador në FIFA, nga tani e tutje do të ketë kujdesin për vajzën dhe nëna e saj do të marrë një dëmshpërblim të madh.

Kujtojmë se në muajt e fundit bota e futbollit është e përfshirë nga skandalet, me disa futbollistët që kanë akuza për përdhunime dhe kërcënime me vrasje.