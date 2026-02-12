11.4 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

By admin

Kanë nisur punimet për rehabilitimin dhe rikonstruimin e aksit rrugor Sarosh – Polluzhë – Pastasel – Senoc – Drenoc – Rahovec, ka njoftuar Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Rahovecit, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, fillimisht do të realizohet rehabilitimi i segmentit rrugor, ndërsa në fazën e radhës do të bëhet gërryerja e shtresës ekzistuese të asfaltit dhe riasfaltimi me një shtresë të re, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.

“Kanë filluar punimet për rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugës Sarosh – Polluzhë – Pastasel – Senoc – Drenoc – Rahovec. Pas rehabilitimit fillestar, do të vazhdohet me gërryerjen e shtresës ekzistuese dhe riasfaltimin e saj me shtresë të re asfalti”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë për Shërbime Publike në Rahovec.

Autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit në këtë segment rrugor, për shkak të zhvillimit të punimeve./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë
Next article
“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Më Shumë

Fokus

Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

Gjykata e Apelit ka refuzuar ankesat e mbrojtjes dhe ka vërtetuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren, me të cilin është caktuar masa e...
Lajme

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

Dy organizata të shoqërisë civile, Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist dhe organizata “Përpjekja”, kanë paralajmëruar për sot protestë kundër rritjes së mundshme të...

Ka nisur vaksinimi dhe kontrolli pranveror i bagëtive në Rahovec

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Liridon Leci shkarkohet nga pozita e trajnerit te Liria?

Dragash: Kanosi zyrtarin policor, dërgohet në mbajtje një person

Prizren, Ukimeraj: Nuk ka dëme materiale dhe as lëndime në njerëz

Dërgohet në burg 23 vjeçari nga Prizreni, ishte dënuar me 14 muaj burgim efektiv për “Narkotik”

Arrestohet një person në Prizren, e bëri për spital një tjetër

Përvjetori i Fishtës i harruar në Shkodër

Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Gjykata refuzon propozimin e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit ndaj 9 kryesuesve në Rahovec

Spektakli i basketbollit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne