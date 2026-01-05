11.6 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
type here...

Lajme

Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

By admin

Kandidatja për deputete nga radhët e koalicionit LVV–Guxo, Albena Reshitaj, ka vlerësuar se zgjedhjet e 28 dhjetorit dëshmuan një nivel të lartë të pjekurisë politike dhe qytetare në Kosovë.

Reshitaj ka theksuar se vitet e fundit ka vërejtur një ndryshim të dukshëm në qasjen e qytetarëve ndaj politikës.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Unë viteve të fundit e shoh një pjekuri politike dhe qytetare shumë të më të theksuar se vitet e kaluara. Kjo më ka jep shpresë që gjërat do të vijnë në vendin e duhur për një kohë shumë të shpejtë sesa është analizuar dhe menduar në të kaluarën”, deklaroi ajo në emisionin “Mesditë” në Tëvë1.

Ajo ka përgëzuar gjithashtu partitë opozitare dhe liderët e tyre për pranimin e rezultatit zgjedhor, duke theksuar se Kosova edhe një herë dëshmoi se është shembull i demokracisë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Sipas Reshitajt, këto zgjedhje sollën një “votë ndëshkuese” ndaj mënyrës së veprimit të partive opozitare dhe grupeve të interesit brenda tyre.

“E kam thënë se në këto zgjedhje do të ketë një votë ndëshkuese për qasjen dhe mënyrën e të vepruarit të partive opozitare, prandaj edhe ka qenë një votë ndëshkuese ndaj grupeve të interesit brenda partive politike, të cilat i kanë dëmtuar dhe shkatërruar partitë politike opozitare. Kam parë kësaj here reflektim politik dhe largim të një mjegulle me të cilën kanë qenë të mbërthyera partitë opozitare. Mendoj se do të iu bëj mirë nëse hapave në vazhdim nuk do të bëjnë gabime të tilla, që mund të ju kushtojnë më shumë”

Nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, Albena Reshitaj ka arritur të sigurojë 25,082 vota, duke u renditur në mesin e 30 kandidatëve më të votuar.

Ndërkohë, subjekti politik tashmë ka arritur të sigurojë 433,882 vota, rezultat preliminar, pasi që numërimi i votave me postë ende nuk është përfunduar. /teve1.info/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aksident mes tri veturash në Rahovec
Next article
Duda Balje: Me rezultatet aktuale, kam siguruar ulëse në Kuvend – herët të flitet për qeverinë

Më Shumë

Fokus

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Zjarrfikësit e Prizrenit shmangën sot një incident që mund të kishte pasoja të mëdha. Ata intervenuan me shpejtësi duke nxjerrë jashtë bombolën e gazit që...
Lajme

Vikendi me mot të vranët dhe reshje shiu, borë e dobët në viset malore

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se vikendi i parë i janarit do të karakterizohet me mot të vranët dhe reshje të...

Ramadan Morina nuk e pranon fajësinë për masakrën në Burim të Malishevës

Shtiu me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave, arrestohet i dyshuari në Prizren

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

Rriten tarifat e ujit nga janari: “Hidroregjioni Jugor” zbaton çmimet e reja

Sot ditëlindja e Anton Çettës

Dhjetë dëshirat e mia për vitin 2026

Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës

Si erdhi deri te tragjedia e rëndë në Prizren, ku foshnja një vjeçare humbi jetën si pasojë e djegies së shtëpisë?

Digjet autobusi që po shkonte nga Kosova në Zvicër, ishte plot me mërgimtarë

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

I ndërtohet shtëpia nënës së dëshmorit të kombit, Avni Buçaj

Paradokse cinike t’ni shoqnie t’lodhun

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne