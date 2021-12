Reshje bore dhe temperatura në minus, ky është moti deri të premten

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë kësaj jave do të ketë mot kryesisht të vranët.

Sipas IHK-së, në fillim dhe në fund të javës priten reshje të dobëta bore, ndërkaq temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri -1 gradë Celsius, derisa ato maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsius.

Njoftimi i plotë i IHK-së:

Parashikimi i motit për pesë ditë (13 – 17 dhjetor 2021)

Në viset malore me lartësi mbidetare mbi 850m temperaturat do të jen për 2-3 gradë më të ulëta në të dy vlerat ekstreme. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja e lehtë dhe lokalisht e fortë.