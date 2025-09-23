26.6 C
Lajme

Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

By admin

Në kohën kur Kuvendi i Kosovës po përballet me një bllokadë të vazhdueshme dhe mungesë të funksionalitetit, ende nuk dihet se partia më e madhe Lëvizja “Vetëvendosje” a i ka numrat për Qeverinë Kurti 3.

Por nëse ndodh një gjë e tillë, zëvendëskryeministrja në detyrë, Emilja Rexhepi do të jetë pjesë e kësaj Qeverie.

Kështu deklaroi ajo për “Front Online”.

“Po, natyrisht që do të jemi pjesë e qeverisë së re Kurti 3”, ka deklaruar ajo.

Limaj: Lagjja Arbana në Prizren e rreshtuar pas Albulena Balaj-Halimajt për kryetare
Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Lajmet e Fundit

