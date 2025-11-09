13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

admin

Sipas të dhënave preliminare nga exit poll-i i UBO Consulting, në Prizren, kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj ka fituar edhe një mandat tjetër.

Totaj ka marrë rreth 56.8 % të votave.

Kurse kandidati i LVV-së, Artan Abrashi ka marrë 43.2% të votave.

Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit
Bali Muharremaj fiton sërish Suharekën

