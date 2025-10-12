13.3 C
Rezultatet në KQZ, kjo është renditja në Prizren pasi janë numëruar votat e para

Në faqen e KQZ-së tashmë ka nisur publikimi i rezultateve pas numërimit të votave të para.

Pas numërimit të rreth 1 mijë e 500 votave, Shaqir Totaj i PDK është i pari me 44.47 %, derisa Artan Abrashi i treti me 14.66% të votave.

Selmanaj është i katërti me 9.73% dhe Zafir Berisha i katërti me 4.72%.

