Rezultatet preliminare: VV-ja merr 56 ulëse në Kuvend, LDK i humbë 5 vende, PDK një deputet më pak

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare nga numërimi i 95 përqind të votave. Si parti e parë renditet Lëvizja Vetëvendosje, e pasuar nga PDK, LDK dhe AAK. Por, si përkthehet përqindja që kanë marrë partitë sot me ulëse në Kuvendin e Kosovës?
Sipas formulës “D’Hondt”, VV me më pak se 50 përqind të votave do të ketë 56 ulëse. Rezultati i sotëm kësaj partie ia ka shtuar tetë ulëse krahasuar me zgjedhjet e 9 shkurtit. Për ta siguruar shumicën prej 61 votave, me këtë numër të deputetëve i nevojiten edhe 5 vota, shkruan Reporteri.net.
Me 21 përqind të votave, PDK do të ketë 23 ulëse, apo një më pak se në legjislaturën që doli nga zgjedhjet e 9 shkurtit, e që u shpërnda më pas.
Humbje të ndjeshme të ulëseve ka pësuar Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila nga 20 deputetë sa kishte, tani do të ketë 15 ulëse nga 13% e votave që ka marrë apo pesë ulëse më pak.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ndërkohë ka siguruar 6 ulëse, dy më pak se sa në zgjedhjet e kaluara kur ishte në koalicion me Nismën Socialdemokrate. Kjo e fundit, e cila garoi e vetme në këto zgjedhje, se ka kaluar pragun.
20 ulëse të tjera ndahen në 10 për komunitetin serb dhe 10 për komunitetet tjera.
Përllogaritja e ulëseve është pa votat me postë dhe ato në përfaqësi diplomatike.
Në total janë 2 mijë e 557 vendvotime. Deri tash janë numëruar 2 mijë e 464.
Nga 1,999,204 qytetarë me të drejtë vote, në procesin zgjedhor kanë marrë pjesë gjithsej 890,859 votues, sipas mbi 98% të të dhënave në vendvotime, të procesuara nga KQZ-ja.
Zgjedhjet e sotme të jashtëzakonshme, janë votimet e dyta parlamentare brenda vitit 2025 në Kosovë, pas atyre të rregullta të 9 shkurtit që nuk sollën qeveri të re në vend. /Reporteri.net
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren