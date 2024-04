Rike Roçi i jep fund lidhjes: Mbaroi sapo dola

E ftuar në ‘Wake Up’ mëngjesin e sotëm ishte Rike Roçi, e cila është eliminuar së fundmi nga formati më i ndjekur ‘BBV3’.

Ajo ka folur më tepër rreth eksperincës së saj brenda formatit madje ka folur dhe për shumë të pathëna të tjera.

Teksa në format tregoi se kishte lënë diçka pezull jashtë shtëpisë, ditën e sotme Eike ka deklaruar se i ka dhënë fund gjithçkaje.

“Ashtu si filloi, ashtu mbaroi sapo dola. As nuk e kam takuar, me një telefonatë e mbyllëm. Dua të rri vetëm, jam pak e çuditshme. Jam mirë kështu, nuk ka qenë as i dashuri, ka qenë një njohje, një pëlqim. Nuk kam asnjë ndjenjë nuk i kam ato fluturat.”- shprehet Rike.