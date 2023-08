Rikthehet shëndosh e mirë i riu nga Rahoveci që u raportua i zhdukur, thotë se ishte me shokët e tij

Një 22-vjeçar nga Rahoveci ishte larguar nga shtëpia prej javës së kaluar dhe nuk dihej asgjë për vendndodhjen e saj.

Burimet brenda Prokurorisë kanë bërë me dije se djali është kthyer pas gati 10 ditësh në shtëpi pasi fillimisht ishte raportuar si i zhdukur.

Viktima ka dhënë deklaratën e tij lidhur me rastin dhe para hetuesve policorë ka bërë me dije ndër të tjera se ka qëndruar me miqtë e tij në Prevallë.

Pas ekzaminimeve të kryera nuk janë vërejtur shenja të dhunës apo keqtrajtimit dhe gjendja e tij shëndetësore është e mirë.

