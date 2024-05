Rikthehet Superliga: Ballkani kërkon fitoren për t’iu afruar titullit, Drita e Llapi presin ‘gabimin’ e suharekasve

Sot do të rikthehet Superliga, ku do të zhvillohet java e 34-të.

Lideri Ballkani do të ketë punë në shtëpi me skuadrën që tashmë është përshëndetur nga elita, Fushë Kosova. Portokallinjtë qëndrojnë liderë me 69 pikë, katër pikë më shumë se dy përcjellësit, Drita e Llapi me nga 65.

Llapi ndërkohë do ta mirëpresë në “Zahir Pajaziti” skuadrën e Malishevës. Podujevasit bën një hap fals xhiron e kaluar pas barazimi 1-1 me Gjilanin, duke u shkëputur katër pikë nga lideri Ballkani.

E Drita do të luajë në Gjilan me skuadrën e Feronikelit 74, e cila po luan për të shpëtuar nga elita.

Gjilanasit triumfuan 2-1 si mysafir ndaj Prishtinës, për të mbajtur gjallë ende shpresat për titull, megjithëse ndodhet katër pikë nga lideri Ballkani.

Dy duelet tjera janë Dukagjini – Prishtina dhe Liria – Gjilani.

Të gjitha ndeshjet zhvillohen nga ora 15:00.

