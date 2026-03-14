Sport

Rikthehet Superliga, kryederbi luhet në Suharekë

By admin

uperliga e Kosovës në futboll, rikthehet sot dhe nesër me ndeshjet e xhiros së 24-të, ku pritet të zhvillohen disa përballje interesante në garën për pikë të rëndësishme.

Kryendeshja e kësaj xhiro do të luhet në Suharekë, ku përballen dy rivalët për titull, Ballkani dhe Drita, në një duel që mund të ketë ndikim të madh në garën për kreun e tabelës.

Kjo xhiro nis sot pasdite me tri takime interesante. Gjilani do të përballet me Drenicën, me synimin për të vazhduar serinë pozitive të rezultateve. Ndërkohë, në Prishtinë zhvillohet derbi lokal mes Prishtina dhe Prishtina e Re, ndërsa Malisheva pret në shtëpi Ferizaj.

Dy ndeshjet e fundit të kësaj xhiroje luhen nesër. Krahas sfidës së madhe mes Ballkanit dhe Dritës, Dukagjini do të jetë nikoqir i Llapi.

Të gjitha ndeshjet e xhiros së 24-të të Superligës fillojnë në orën 13:00.

