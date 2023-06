Rinovohet objekti i vjetër i QKMF-së në Rahovec

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtoreshën e Shëndetësisë, Saranda Sallteku, kanë përuruar përfundimin e renovimit të brendshëm të objektit të vjetër të QKMF-së në Rahovec.

Ky përurim bëhet në kuadër të festimeve të çlirimit të Kosovës dhe në vigjilje të 14 qershorit, ditës së çlirimit të Rahovecit është dëshmi e përkushtimit institucional në përmbushje të obligimeve ndaj dëshmorëve të lirisë.

Ky projekt përfshin renovimin e brendshëm të të gjitha reparteve, duke përfshirë: Zgjerimin e korridoreve, rregullimin e dyshemesë, rregullimin e nyjeve sanitare, vendosjen e dyerve dhe të dritareve të reja, vendosjen e ashensorit të ri, instalimin e ujësjellësit, kanalizimin dhe rrjetin elektrik.

Me këtë investim, stafi shëndetësor do të ketë kushte më të mira për punë dhe pacientët do të kenë shërbime më efikase.

Vlera e këtij investimi është: 459.853.59 euro.

Investimet e kësaj natyre do të vazhdojnë edhe në pjesën e jashtme të objektit, me qëllim të ofrimit të kushteve më të mira për qytetarët tanë.

