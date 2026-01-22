Rinumërimi në Malishevë: Paçarizi i PDK-së me 728 vota minus

Devijimet, përkatësisht dyshimet për vjedhje votash brendapartiake, janë dukur edhe më Malishevë.
Me 100% të votave të rinumëruara, Fetah Paçarizi i Partisë Demokratike të Kosovës që në Prizren iu hoqën 6 mijë vota, në Malishevë po ashtu i janë hequr 728 vota.
Nga PDK vota i janë hequr edhe Adnan Thaqit, 704 vota; si dhe Gazmend Maliqajt, 927 vota.
KLIKO LINKUN: https://www.facebook.com/reel/742192722290064
