3.5 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Fokus

Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren

By admin

Rinumërimi i votave ka zbardhur manipulimin që është bërë në Qendrat Komunale të Numërimit. Devijim më i madh është evidentuar në Prizren, për llogari të kandidatëve të PDK-së.

Kampion është kandidati për deputet i kësaj partie, Fetah Paçarizi, të cilit i është përshkruar rrejshëm gati gjysma e votës së PDK-së së administruar deri tash
Vjedhje industriale votash brenda llojit gjatë numërimit në Prizren, ka shpërfaqur procesi i rinumërimit të shtunën. Devijimet më të mëdha janë evidentuar te kandidatët e Partisë Demokratike, e cila udhëheq me këtë komunë.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Pas rinumërimit të gati gjysmës së kutive të votimit, rezulton se kandidati i PDK-së Fetah Paçarizi është kampion për kah votat që ka përfituar nëpërmjet abuzimit në Qendrën Komunale të Numërimit. Aty, gati gjysma e votës së kësaj partie i është përshkruar rrejshëm këtij kandidati për deputet. Nga 9,682 vota që i janë rinumëruar në këtë komunë PDK-së, rezulton se 3,926 i janë paraqitur rrejshëm Paçarizit.

Krijojmë webfaqe për biznese

Kandidatë të tjerë për llogari të të cilëve është vjedhur në Prizren, janë edhe eksponentë të PDK-së. Deputetit veteran Nait Hasani i janë përshkruar 2,156 vota më shumë, ish-ministrit të Kulturës, Kujtim Gashi, 1,518 vota, Arianit Çollakut 1,401, kandidates Luljeta Veselaj Gutaj 1,251 më shumë, ish-deputetit Fadil Demaku 861, ish-kryediplomatit Enver Hoxhaj 855 vota, e deputetit senior, Xhavit Haliti, 582 vota më shumë.

Pas PDK-së, devijimi më i madh i votës është evidentuar te kandidatët për deputetë të Lidhjes Demokratike. Nga 3,870 votat e kësaj partie që janë rinumëruar, rezulton se më së shumti ka përfituar kandidati Xhavit Uka, të cilit i janë përshkruar rrejshëm 972 vota, pasuar nga Driton Selmanaj të cilit i janë paraqitur 732 vota përtej atyre reale.

E, Lëvizjes Vetëvendosjes i janë rinumëruar 20,984 vota, ndërsa devijimi më i madh është te kandidati Arbër Rexhaj, të cilit në Prizren i janë përshkruar rrejshëm 436 vota, pasuar nga kandidatja Rea Krasniqi, së cilës i janë paraqitur 407 vota më shumë.

Express Kredi nga BiCredit

Rinumërimi ka zbuluar edhe viktimat e vjedhjes së bërë në qendrat komunale të numërimit.

Në nivel Kosove, 20 kandidatët që më së shumti janë prekur nga vjedhja brenda llojit, janë të Partisë Demokratike.

Viktimë më e madhe është nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili, të cilit nuk i janë paraqitur 522 vota, pasuar nga Arian Tahiri, Përparim Gruda, Vlora Çitaku, Jehona Loxhaj, Eman Rrahmani, Mërgim Lushtaku, Abelard Tahiri, Arben Mustafa e Sala Jashari.

Bazuar në rinumërimin e deritashëm, në partitë e tjera, viktimave të vjedhjes në Qendrat Komunale të Numërimit nuk u janë hequr më shumë se 100 vota./Koha.net

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore
Next article
Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Më Shumë

Lajme

Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Komuna e Malishevës ka njoftuar se është shtyrë afati për paraqitjen e kërkesave për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet e javës së...
Fokus

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Policia e Prizrenit njofton se me datën 10 janar 2026, rreth orës 17:30, ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime të rënda në rrugën...

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

10 mijë euro dëme, banori nga Malisheva ankohet se komuna nuk i vizitoi

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Shkrimtari i shquar Fatos Kongoli feston sot 82-vjetorin e lindjes

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Pas Roberto-s edhe Amarildo Bakaj fiton meçin/ Boksieri shqiptar e mposht kundërshtarin italian

Peja 03 fiton derbin, mposht Bashkimin

Dy raste të hetimit të vdekjes në Prizren, trupat dërgohen për obduksion

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne