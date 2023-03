Roberto: Do ta mirëprisnim Messi-n me krahë hapur

Mesfushori i Barcelonës, Sergi Roberto, nuk mund ta kuptojë pse tifozët e PSG-së do ta sulmonin Lionel Messin.

Messi, 35 vjeç, u sha nga tifozët e tij në humbjen 2:0 të së dielës në ligë kundër Rennes, pasi u eliminua nga Champions League nga Bayern Munich javën e kaluar.

“Nuk mund ta kuptoj pse, ai po kalon sezone të mira në Paris, duke shënuar shumë gola dhe gjithashtu duke asistuar shumë”, tha Sergi Roberto. “Për shkak të eliminimit [nga Liga e Kampionëve], ata e kanë për të, por ai është një lojtar spektakolar dhe ju ndiheni keq që një lojtar i këtij niveli trajtohet kështu. Ne do ta trajtojmë atë shumë mirë nëse ai vjen këtu”.

Kontrata e Messi-t me PSG-në skadon në qershor dhe kapiteni i Argjentinës thuhet se po konsideron një rikthim në Barcelonë, pasi u largua si transferim i lirë në verën e vitit 2021 për shkak të problemeve financiare në klub.

Sergi Roberto tha: “Ne do ta mirëpresim atë me krahë hapur, kush nuk do të përgatitet për rikthimin e Messi-t? Në fund, ne nuk duam të flasim shumë sepse ai, presidenti, trajneri apo kushdo që duhet të vendos, por nëse varet nga lojtarët, ne jemi duke e pritur atë tani”. Albanian Post