Romero mund të rikthehet te Juventus si pjesë e një shkëmbimi

Sipas raportimeve, Tottenham mund të përdorë Cristian Romero-n në një marrëveshje të papritur shkëmbimi për qendërmbrojtësin e Juventus-it, Gleison Bremer.

Reprezentuesi argjentinas mbërriti te Spurs për 50 milionë euro (43.1 milionë paund) në vitin 2021, por pavarësisht disa paraqitjeve të mira, nuk ka arritur të ketë një ndikim pozitiv në mbrojtjen e tyre.

Në të vërtetë, Tottenham pësoi 63 gola në Premier League sezonin e kaluar, një arsye kryesore pse ata përfunduan në një vend zhgënjyes të tetë në tabelë. Tani, me Ange Postecoglou të etur për të forcuar vijën e tij të pasme, trajneri mund të shkarkojë disa qendërmbrojtës dhe duket se do të hapë vend për përforcime.

Për shembull, Japhet Tanganga pritet të largohet nga Spurs këtë verë. Por tani, ai potencialisht mund të ndiqet nga dera e daljes nga Romero.

Kështu bën me dije gazetari Maximiliano Grillo, i cili pretendon se Juventus-i ka “bërë kontakt” me Tottenham-in për Romero.

Raporti i tij shton se skuadra italiane është “e prirur për të rikthyer” mbrojtësin që la të lirë disa vite më parë. Dhe, ata “mund të bëjnë një ofertë” për të në javët e ardhshme.

Edhe pse, ata e dinë se një marrëveshje “nuk do të jetë e lehtë” duke qenë se Romero i kushtoi Tottenham-it 50 milionë euro. Megjithatë, kjo mund t’i japë Spurs një mjet ideal pazaresh në negociatat për një nga lojtarët e Juventus-it. Deri më tani, Juventus ka “kërkuar vetëm” për nënshkrimin e Romero-s. Por, interesimi i tyre mund t’i japë Tottenham-it një shans më të mirë për të nënshkruar Bremer.

Siç u përmend, Postecoglou e ka bërë prioritetin e tij të transferimit nënshkrimin e të paktën një qendërmbrojtësi të ri dhe 26-vjeçari është shfaqur si një nga objektivat e tij kryesore.

Sezonin e kaluar, Bremer bëri 30 paraqitje në ligë për Juventus-in. Në këtë proces, ai ndihmoi ekipin e tij të mbante 14 herë portën të pastër dhe shënoi katër gola. Paraqitjet e tij gjithashtu i dhanë atij një vend në ekipin e sezonit të Serie A.

Pra, logjikisht, nëse menaxheri e lejon Romero-n të largohet këtë verë, ai mund ta përdorë atë në negociatat për Bremer-in. Por, vlen të përmendet se ai nuk është i vetmi qendërmbrojtës që Postecoglou që ka vëmendjen e tij.

Në të vërtetë, siç raportohet nga “TEAMtalk”, Tottenham së fundmi ka hapur “bisedime të drejtpërdrejta” me mbrojtësin e Wolfsburg-ut, Micky van de Ven.

Ylli i Bayer Leverkusen-it, Edmond Tapsoba është një tjetër opsion i mundshëm, megjithëse ai do të jetë më i shtrenjtë.

Me këtë në mendje, do të jetë interesante të shihet nëse Tottenham do të ketë ndonjë ofertë për Romero-n këtë verë. Nëse e bëjnë, Bremer mund të përdoret potencialisht si pjesë e paketës.Albanian Post