Ronaldo po mendon largimin pas një gjysmësezoni në Manchester United

Cristiano Ronaldo po mendon të largohet nga Manchester United pas më pak se një sezoni në Old Trafford, sipas gazetës Daily Star.

Raportohet se sulmuesi 36-vjeçar është zhgënjyer me performancën e klubit në garën për titull, pasi United është 22 pikë prapa Manchester City-t pas një fillimi inkurajues të sezonit.

Dhe me portugezin që nuk e mbështet menaxherin e përkohshëm, Ralf Rangnick, që ta fitojë punën me kohë të plotë, nëse ai do të qëndrojë në verë tani varet nga kë do të emërojë bordi gjatë muajve të ardhshëm, dhe ai është gati të largohet nëse United zgjedhin Ragnick.

Klubi ka qenë i lidhur me një sërë emrash për të marrë drejtimin në Old Trafford, me Mauricio Pochettino, Erik ten Hag dhe Brendan Rodgers të gjithë emrat që bordi i ka shqyrtuar javët e fundit.

Edhe nëse ndonjë trajner i ri do të marrë drejtimin e Manchester United, Ronaldo do të kërkojë të largohet nëse “djajtë e kuq” nuk arrijnë të futen në zonën e Ligës së Kampionëve.

/Albanianpost.com