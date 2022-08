Ronaldo pritet të qëndrojë në United, klubi kërkon edhe transferimin e Kalajdzic-it

Duket se po ndodhin shumë gjëra me Manchester United për momentin, sipas raporteve të ndryshme –largimi i Cristiano Ronaldo-s nuk është opsion.

Edhe pse Ronaldo ka qenë i lidhur me ekipe si Chelsea, Bayern Munich, Barcelona, ??Atletico Madrid dhe Napoli gjatë gjithë verës, duket se ai do të qëndrojë në Old Trafford nëse nuk ka një surprizë të madhe të minutës së fundit në këtë merkato.

Djajtë e Kuq thuhet se e shohin sulmuesin si një lojtar kyç si në fushë ashtu edhe në kuadrin e tyre ekonomik.

Trajneri Erik ten Hag ka sugjeruar më parë se, pavarësisht spekulimeve ndryshe, Ronaldo nuk dëshiron të largohet nga Man United.

Ndërkohë, Man United po kërkon të sjellë sulmuesin e VfB Stuttgart, Sasa Kalajdzic, sipas Sky Sports.

Ai është një nga sulmuesit që Djajtë e Kuq po shikojnë këtë verë dhe austriaku dëshiron t’i bashkohet skuadrës së ten Hag-ut pasi ka hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij me Shtutgartin.

Në moshën 25-vjeçare, Kalajdzic mendon se tani është koha e duhur për të përballuar një sfidë të re në karrierën e tij.

Më në fund, mesfushori i Juventusit, Adrien Rabiot duket gjithnjë e më afër bashkimit me Manchester United pasi kampi i tij pati një takim pozitiv me drejtorin e United, John Murtough.

Ndërkohë që ka ende punë për të bërë para se të arrihet një marrëveshje për pagën, bisedimet pritet të vazhdojnë.

Juventus thuhet se do të transferohet për të nënshkruar me mesfushorin e Paris Saint-Germain Leandro Paredes nëse Rabiot largohet.

/Albanianpost.com