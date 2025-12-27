4.4 C
Prizren
Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

By admin

Disa persona janë përfshirë në një rrahje fizike dje në fshatin Atmaxhë të Prizrenit.

“Policia ka pranuar njoftim se në këtë lokacion po zhvillohej një rrahje . Njësitë patrulluese kanë reaguar menjëherë duke dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë identifikuar dhe shoqëruar në stacion policor gjashtë persona të dyshuar”, njofton Policia e Kosovës.

Gjatë kontrollit trupor, tek njëra nga të dyshuarat është gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 0.62 gramësh e substancës së dyshuar narkotike të llojit marihuanë.

“Të gjitha palët e përfshira janë intervistuar dhe, pas konsultimit me Prokurorin e Shtetit, rasti është iniciuar për veprat penale: “Lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje”, “Sulm”, “Posedim i paautorizuar i substancave narkotike, psikotrope ose analoge”, “Asgjësim apo dëmtim i pasurisë” dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm””.

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, katër persona të dyshuar janë ndaluar për 48 orë, ndërsa njëra prej tyre është shtetase e Malit të Zi.

Rasti është proceduar për hetime të mëtejme nga organet kompetente./Sinjali

