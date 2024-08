Rrahman Jasharaj nuk e përjashton grevën gjatë shtatorit

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBAShK), Rrahman Jasharaj ka thënë se viti i ri shkollor nuk do të fillojë me greva, pavarësisht mos përmbushjes së kërkesave të tyre nga Ministria e Arsimit, mirëpo s’e përjashton mundësinë për greva e protesta nga mesi i shtatorit.

Jasharaj ka thënë se gjatë muajit të ardhshëm do të mblidhet Këshilli Drejtues i SBAShK-ut, i cili do ta bëjë një vlerësim të situatës dhe të kërkesave, pas së cilave do të merret edhe vendimi për veprimet e mëtutjeshme sindikale.

“Ne nuk do të kemi grevë më 2 Shtator, por gjatë muajit shtator do të mbledhim Këshillin Drejtues, i cili është organi më i lartë dhe përfaqësues i të gjithë punonjësve në arsim, nga çerdhet deri në universitet. Ata do të bëjnë një vlerësim të situatës dhe të kërkesave, dhe nëse kërkesat që kanë mbështetje shumicën, ne do të veprojmë për to”, ka thënë Jasharaj./EkonomiaOnlie/

