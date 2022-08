Temperaturat do të jenë gradualisht në rritje. Minimalet luhaten ndërmjet 15C e 17C, ndërsa maksimalet ndërmjet 27C deri 30C.

26.08 – Kryesisht me diell dhe shumë ngrohtë. Vonë pasdite dhe në mbrëmje priten mundësi për rrebeshe me bubullima.

27.08 – Nxehtë, me diell, e ditën edhe me vransira. Pasdite vonë dhe në mbrëmje me mundësi për rrebeshe me bubullima.

28.08 – Kryesisht me diell e nxehtë. Pasdite më vonë, mundësi për rrebeshe të shkurta shiu përreth viseve malore.

29.08 – Kryesisht me diell dhe shumë ngrohtë. Përreth zonave malore pasdite vonë mundësi për ndonjë rrebesh shiu me bubullima.

Era do të fryjë kryesisht nga veriu e verilindja, e lehtë dhe mesatare 5-12m/s, e në fundjavë e lehtë drejtimesh të ndryshme.

Shtypja atmosferike luhatet kryesisht përreth vlerave normale, me një tendencë të rënies deri ditën e shtunë.