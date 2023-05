Rrëfimi i pasagjerit që ishte ulur pranë derës emergjente të aeroplanit, të cilën e hapi një burrë gjatë fluturimit në Korenë e Jugut

Pasagjeri që ishte ulur pranë burrit gjatë fluturimit me aeroplan për në Korenë e Jugut i cili hapi derën emergjente, thotë se ishte tmerruar dhe vazhdimisht mendonte se do të vdesë derisa era e fortë futej në kakbinë dhe frymëmarrja po vështirësohej.

Lee Yoon-Joon e përshkroi momentin, kur burri hapi derën pa ndonjë mjet në aeroplan, transmeton Telegrafi.

“A do të vesë”, kujton ai momenti kur dera e aeroplanit u hap derisa po fluturonte.

Lee shihet në videon që po qarkullon në masë të madhe – ku dera e hapur i kishte krijuar atij probleme në frymëmarrje derisa fluturakja ishte në ajër.

Ai shihet i veshur me pantallona të kuq dhe i kapluar nga emocioni derisa fytyrën ia “rrihte” era e fortë.

Në momentin kur u hap dera, aeroplani po fluturonte në mbi 200 metra lartësi dhe piloti u detyrua të bëjë ulje emergjente.

Kapiteni Sully Sullenberger që u bë i njohur me aterrimin e aeroplanit në lumin Hudson, pasi kishte humbur të dy motorët e fluturakes, tha për ABC se bazuar në shpejtësinë me të cilën po lëvizte aeroplani, pasagjerët janë ballafaquar me erëra të forta – ekuivalente me ato të uraganit të kategorisë së pestë.

E si preventivë, Asiana Airlines ka ndaluar uljen e pasagjerëve pranë derës emergjente, me qëllim që të mos ndodhin raste të ngjashme në të ardhmen. /Telegrafi/