Rrëshqitje dheu në Lubinjë të Poshtme, Totaj kërkon vigjilencë dhe ndjekje të udhëzimeve emergjente

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se sot është mbajtur një takim i jashtëzakonshëm me Ekipin Emergjent Komunal, pas situatës së krijuar nga rrëshqitja e dheut në fshatin Lubinjë të Poshtme.
Sipas Totajt, në takim janë miratuar masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë e banorëve të zonës.
“Sot, mbajtëm takim të jashtëzakonshëm me Ekipin Emergjent Komunal lidhur me situatën e krijuar nga rrëshqitja e dheut në fshatin Lubinjë të Poshtme, me ç’rast miratuam masat e menjëhershme për garantimin e sigurisë së banorëve të zonës. U bëjmë thirrje qytetarëve që t’i ndjekin udhëzimet e ekipeve të emergjencës deri në normalizimin e plotë të situatës,” ka deklaruar kryetari Totaj.
Ekipet në terren vazhdojnë monitorimin dhe marrjen e masave mbrojtëse, ndërsa banorëve u është kërkuar të jenë të kujdesshëm dhe bashkëpunues me autoritetet komunale.
Në rast të ndryshimeve të mëtejshme në terren, pritet komunikim i ri nga Komuna e Prizrenit.
