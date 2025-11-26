10.6 C
Prizren
E mërkurë, 26 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Rrëshqitje dheu në Lubinjë të Poshtme, Totaj kërkon vigjilencë dhe ndjekje të udhëzimeve emergjente

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se sot është mbajtur një takim i jashtëzakonshëm me Ekipin Emergjent Komunal, pas situatës së krijuar nga rrëshqitja e dheut në fshatin Lubinjë të Poshtme.

Sipas Totajt, në takim janë miratuar masa të menjëhershme për të garantuar sigurinë e banorëve të zonës.

Express Kredi nga BiCredit

“Sot, mbajtëm takim të jashtëzakonshëm me Ekipin Emergjent Komunal lidhur me situatën e krijuar nga rrëshqitja e dheut në fshatin Lubinjë të Poshtme, me ç’rast miratuam masat e menjëhershme për garantimin e sigurisë së banorëve të zonës. U bëjmë thirrje qytetarëve që t’i ndjekin udhëzimet e ekipeve të emergjencës deri në normalizimin e plotë të situatës,” ka deklaruar kryetari Totaj.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Ekipet në terren vazhdojnë monitorimin dhe marrjen e masave mbrojtëse, ndërsa banorëve u është kërkuar të jenë të kujdesshëm dhe bashkëpunues me autoritetet komunale.

Në rast të ndryshimeve të mëtejshme në terren, pritet komunikim i ri nga Komuna e Prizrenit.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes Shpat Kasapi
Next article
Ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Pouskë pas rrëshqitjes së dheut

Më Shumë

Sport

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Xhudistja kosovare Enise Zijade ka arritur gjysmëfinalen e Podgorica Junior European Cup 2025, pasi mposhti serben Andjela Simic me tre denime për Ippon në...
Fokus

Gjenden mbetje mortore në Prizren

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur (KQPZh), njofton se janë gjetur dhe zhvarrosur mbetje mortore në regjionin e Pejës dhe Prizrenit, të cilat mund...

Vdes Shpat Kasapi

Si lindi Shqipëria nga shkronjat dhe Kongresi i Manastirit

Ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Pouskë pas rrëshqitjes së dheut

PDK-ja në Prizren nis mobilizimin për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë

Hallkat elektronike, mekanizmi i ri për parandalimin e dhunës në familje – Prizreni gati për zbatim

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha në dy fshatra të Prizrenit|Video

Nëntori dhe Shtetformimi Shqiptar: Nga Simboli në Identitet

Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne