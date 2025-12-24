6.5 C
Prizren
E enjte, 25 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

By admin

Reduktimet e gjata të rrymës elektrike kanë sjellë pakënaqësi te banorët e Komunës së Prizrenit. Ngarkesat e trafove, sidomos në orët e mbrëmjes, po nxjerrin jashtë funksioni sistemet e furnizimit, shpesh edhe me djegie të trafove dhe shtyllave elektrike. Ekipet e KEDS-it janë në terren dhe po mundohen t`i sanojnë dëmet.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Rënia e temperaturave ka sjellë një konsum të lartë të energjisë elektrike, i cili në disa raste ka rezultuar i papërballueshëm për rrjetin elektrik në Prizren. Trafoja që furnizon fshatin Atmaxhë ka dalë jashtë funksionit nga mbrëmë, duke shkaktuar vështirësi të mëdha për banorët.

“Prej mbrëmë në orën 21:00 jemi pa energji. Komuna e Prizrenit nuk ka dhënë asnjë zgjidhje. Na erdhën edhe disa nga familjarët tanë nga diaspora, faleminderit, por pritej të nxeheshin me rrymë, e tani nuk ka fare”, tha Fazli Gashi, banor i Atmaxhës.

Express Kredi nga BiCredit

Reduktime të mëdha të energjisë përballojnë edhe banorët e shumë lagjeve të qytetit.

“Nuk ka asnjë orar të caktuar. Shkon një fazë, vjen tjetra, pastaj ndalet krejt. Dy ose tre orë nuk kemi rrymë, natën nuk kemi fare. Ka telashe të mëdha; digjet një shtyllë, digjet tjetra dhe askush nuk e merr seriozisht. Problemi është i njëjtë edhe në katër shkolla të qytetit”, theksoi Pelivan Pulaj, përfaqësues i lagjes “Bajram Curri”.

KEDS ka nënvizuar se mbingarkesa e madhe është arsyeja pse trafot nuk kanë fuqi përballuese. Punonjësit e kompanisë vazhdojnë të punojnë në terren për të eliminuar prishjet.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

“Gjatë ditës punojmë normalisht, ndërsa në mbrëmje vazhdojmë deri në orën 23:00 vetëm për të evituar prishjet. Arsyet kryesore janë mbingarkesa dhe rritja e konsumit; trafot nuk mund ta përballojnë. Jemi në terren dhe besojmë se defekti do të eliminohet sonte”, tha Vox – Hajriz Fetahu nga KEDS-i.

Ankesa për reduktime të gjata të energjisë elektrike kanë bërë edhe bizneset, si dhe komunat e Suharekës dhe Rahovecit.

 

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

Më Shumë

Lajme

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se sot është nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi për monitorimin dhe menaxhimin e pyllëzimeve dhe infrastrukturës...
Lajme

Probleme me furnizimin me ujë në disa zona të Prizrenit për shkak të ndërprerjes së energjisë

KRU Hidroregjioni Jugor njofton konsumatorët se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike nga mbrëmja e djeshme, më 17 dhjetor 2025, në ora 21:00,...

Sonte nis Big Brother VIP Albania 5, ja emrat e përfolur dhe banori i parë i konfirmuar

Kryeqytetasit fitojnë ndaj kuqezinjve në Prizren

Komisioni për të Pagjeturit del me raport për ecurinë e gërmimeve në Rahovec

Rrahman Perteshi – Punëtori më i dalluar i vitit

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

‘Oda e Prizrenit’ organizon aktivitet për trashëgiminë dhe inovacionin në tekstil

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren

Bedri Hamza me përfaqësuesit e bizneseve në Prizren: Lehtësira fiskale dhe qasje më e mirë në kredi

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Gjenden mbetje mortore në Rahovec, Komisioni për të Pagjetur jep detaje

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Sot mbahet edicioni VIII i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne