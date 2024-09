Vijon të mos marrë zgjidhje çështja e Mbappe në shtëpinë e Paris Saint-Germain. Liga Profesionale Franceze e Futbollit (LFP) ka urdhëruar klubin kampion të paguajë 55 milionë për lojtarin, për të shlyer pagat dhe shpërblimet e papaguara gjatë sezonit të kaluar.

Mbappe nuk do të qëndojë “duarkryq”, pasi me siguri, sipas asaj që shkruajnë mediat, ai do t’i drejtohet gjykatës së punës.

Sulmuesi i njohur ka gjetur përfaqësuesit e duhur për këtë çështje dhe shumë shpejt do të ketë një lëvizje.