Lajme

Rrokulliset kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”

By admin

Një kamion i ngarkuar me zhavorr është vetaksidentuar sot, rreth orës 09:20, në autostradën “Ibrahim Rugova”, në drejtimin Malishevë–Prishtinë, në kilometrin 58.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar nga Policia e Kosovës, Luljeta Mehmeti.

Sipas saj në aksident është përfshirë një automjet transportues i ngarkuar me zhavorr.

“Si pasojë e aksidentit ngarkesa është shpërndarë në rrugë. Sipas njoftimit nga njësitë në terren për momentin qarkullimi në këtë segment të autostradës është i kufizuar vetem me një shirit rrugor ndërsa njësitet policore dhe ekipet kompetente ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po ndërmarrin veprimet e nevojshme për lirimin e plotë të qarkullimit”, ka thënë Mehmeti.

Policia e Kosovës u bën thirrje pjesëmarrësve në trafik për respektim të rregullave të trafikut.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit dhe teksti që thotë "BRENTONI -HOME- BRUNG POWEREDEYTO CL B?UHAAR Komoditet dhe freski natyrale për çdo hapësirë. +38348328260 +383 48 328 260 +383 48 433 43320 200 +383 43 661 551 5 garancion vite VISA PaguajmeStarCard Paguaj me Star Card der në këste"

Previous article
Temperatura të larta gjatë fundjavës në Kosovë – IHMK publikon hartën e valës së të nxehtit
Next article
Emilja Rexhepi paralajmëron zgjedhje të reja

Më Shumë

Lajme

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim pune përfaqësues të Ambasadës Britanike

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren,Petrit Kryeziu, priti sot në takim përfaqësues nga Ambasada Britanike, Alan Edwards, mentor për Ekipet e Përbashkëta Hetimore (JIT),...
Lajme

Deri në 33 gradë sot

Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se vendi sot do të ndikohet nga mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas njoftimit të institutit,...

Kapiteni Besfort Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë

Inaugurohet në Prizren murali “Çast”, kushtuar të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

Arrestohet i dyshuari për vjedhjen e një veture në Prizren, automjeti i kthehet pronarit

Komuna e Suharekës pajis “Eko Therandën” me mjete të reja për përmirësimin e shërbimeve publike

Prizren: Arrestohet i dyshuari që i vodhi qengjat dhe i shiti te dikush tjetër

Sot moti me diell dhe vranësira, temperaturat maksimale shkojnë deri në 30 gradë

Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

Prizreni pret takimin trepalësh të Avokatëve të Popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Kosova përgatitet në Prizren për ndeshjet vendimtare të korrikut

EC Ma Ndryshe kritikon ndërhyrjen mbi muralin në Kejin e Prizrenit, kërkon respektim të integritetit artistik

Aksident i trefishtë pas mesnate në Prizren

E mërkurë me mot jostabil: Shi, diell e shkarkime rrufesh

Gazetaria nuk është shërbim ndaj pushtetit, por përgjegjësi ndaj së vërtetës

Lajmet e Fundit