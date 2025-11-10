9.7 C
Prizren
E martë, 11 Nëntor, 2025
type here...

Opinione

Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

By admin

Nga: Mr.Sc Shaban Osmanollaj – Has

Ndërtimi i rrugës që lidh Gorozhupin e Hasit të Kosovës me Pogajn e Hasit të Shqipërisë nuk është vetëm një projekt infrastrukturor. Është një premtim që vjen nga thellësia e brezave, një urë që lidh jo vetëm dy shtete, por dy zemra të një populli të vetëm. Për hasjanët, kjo rrugë është më shumë se asfalt e rruge, është kujtim, dashuri dhe amanet.
Nëpër kodrat e Pashtrikut, nën hijen e Drinit te Bardhe, e nën erën që vjen nga Pogaj, janë endur rrëfime të pafund për ndarjen e vëllezërve e motrave, për kufirin që dikur ndante sofrat, por jo shpirtin. Hasi ka qenë gjithmonë një, në këngë, në zakone, në gjak e lufte e në besë. Dhe tani, me ndërtimin e kësaj rruge, ajo njësi shpirtërore po merr trajtë fizike, po rilidhet si dikur.

Në këto kujtime gjallon edhe rrëfimi për gjyshen time, Shkurte Pogaj, një grua e fortë nga Pogaj i Shqipërisë. Pleqtë dhe familjare në lagje tregonin me dashuri për të, si për një grua që nuk njihte pengesa kur bëhej fjalë për lidhjet me të afërmit e saj përtej kufirit. Thoshin se sa herë mblidheshin gratë te Kroni i Gorozhupit, ajo bashkohej me to – rrinte dy ditë andej, lante dhe shpërlante teshat e prindërve të saj, Taf Pogaj e Fatime Pogaj, e më pas, me mall në zemër, kthehej sërish përmes kodrave në anën e burrit të saj ne fshatin Gjonaj, permes Gorozhupit.

Kjo histori e thjeshtë, që unë vetë e kam dëgjuar vetëm në rrëfime, më kujton se sa shumë kanë vuajtur e sa fort kanë dashur brezat tanë. Kufiri s’mundi kurrë ta ndante dashurinë e një bije për prindërit e vet, as mallin e një populli për tokën e vet. E gjyshja Shkurte, me duart e saj që lanin teshat në ujin e kronit të përbashkët, ka larë në të vërtetë ndarjet e një kohe, duke ruajtur bashkimin në shpirt e zemer.

Në vitin 2014, së bashku me ish-Ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, z. Qemajl Minxhozi, e që dua të shpreh mirënjohje të veçantë patëm fatin dhe nderin të nisim një nismë për ta parë këtë rrugë të bashkimit si një projekt të mundshëm. Atëherë inspektuam terrenin, biseduam me banorët dhe e besuam fort se një ditë kjo rrugë do të bëhej realitet. Dhe sot, ajo që dikur ishte ëndërr, është bërë rrugë e gjallë, e cila po hapet dita-ditës, me shpresën që të vazhdojë më tutje deri në qytetin e Krumës.

Si stërnip i Pogajve, ndjej krenari që jam pjesë e kësaj treve që gjithmonë ka ruajtur shpirtin e bashkimit dhe dashurinë për vendlindjen. Kjo rrugë është një trashëgimi për të gjithë ne, për bijtë dhe bijat e Hasit që kurrë nuk e harruan njëri-tjetrin, pavarësisht kufijve.

Ky projekt është më shumë se ndërtim, është ringjallje e historisë sonë. Ai është një përkulje para brezave që e ruajtën identitetin edhe në kohët e ndarjes, dhe një falënderim për të gjithë ata që dhanë kontribut në liri, luftëtarët dhe dëshmorët e UÇK-së, falë të cilëve sot ecim të lirë nëpër këtë rrugë.

Rruga që është ndërtuar sot është amaneti i brezave tanë, që të jemi bashkë, të ecim drejt njëri-tjetrit, pa frikë e pa pengesa, ashtu siç e kanë ëndërruar gjithmonë bijtë e këtij dheu.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fitorja e parë e Drinit të Bardhë në Gjonaj: 4–0 ndaj Rilindjes

Më Shumë

Lajme

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me mbështetësit e subjektit të tij politik në fshatin Korishë të Prizrenit, në kuadër...
Rozë

“Durimi është çelësi” – më në fund indonezianët e pranuan Ceki Hotin nga Prizrenin për dhëndër

Ceki Hoti, i riu nga Prizreni që mori vëmendjen pas aventurës së tij 15-mujore me biçikletë deri në Indonezi, ka njoftuar se është fejuar...

Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit

Totaj pas fitores në Prizren: Jam uruar nga Abrashi e Zafa

“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi

Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Bali Muharremaj fiton sërish Suharekën

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Shaban Shabani, pranon rezultatin e zgjedhjeve në Dragash, uron Bexhet Xheladinin për fitoren

Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

KRU “Hidroregjioni Jugor” u bën thirrje konsumatorëve të shlyejnë borxhet për ujë

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Albulena Balaj-Halimaj uron Shaqir Totajn: Bashkë do ta çojmë përpara Prizrenin

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne