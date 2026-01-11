-7 C
Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Afaristët nga Maqedonia e Veriut, që ushtrojnë bizneset e tyre shumë vite më parë në Kosovë, presin me padurim finalizimin e projektit të rrugës Prizren-Tetovë. Nga pjesa e Kosovës, një projekt i tillë ka nisur në gusht të vitit 2024, janë trasuar kilometrat e parë, por ende nuk ka nisur zyrtarisht pjesa tjetër nga institucionet e vendit fqinj, Maqedonisë së Veriut.

Gëzim Alimani, me prejardhje nga Tetova e Maqedonisë së Veriut, punon prej 17 vitesh në Prizren, me një biznes familjar që e ka trashëguar nga të parët. Ata kanë treguar se marrëdhëniet me Kosovën dhe tregtia kohë më parë kanë qenë me vështirësi për shkak të terrenit që i ka ndarë këto dy qytete të populluara me shqiptarë, që kanë tradita e kulturë të ngjashme.

“Sikur tregojnë të moshuarit, ka pas shumë që me kuaj e kanë bërë rrugën nëpër fshatrat mbrapa Opojës, deri te Mali Sharr që i ndante, nga pjesa tjetër e Malit Sharr,” tha Gëzim Alimani, afarist nga Tetova.

Edhe Eniz Shabani vjen nga Tetova, ndërsa biznesin e ka trashëguar nga stërgjyshi, i cili ka punuar në Kosovë që nga viti 1963. “Flasim para 63-tës, ka qenë stërgjyshi im në Pejë, pastaj në Gjakovë, jemi edhe këtu në Prizren, në fillim kemi nisur me kafe, me qaja, me fara, pastaj e nisëm me e zgjeruar me gjëra të tjera,” tha Eniz Shabani, afarist nga Tetova.

Projekti i rrugës Prizren-Tetovë ka shtuar shpresat e këtyre afaristëve të rinj për një komunikim më të lehtë e më të shpejtë me të afërmit e tyre.

“Besoj që do të jetë mirë për të dy qytetet, do të lidhet shumë si komunikimi, si vizitat e ndërsjella,” tha Alimani.

“Shumë e favorshme, për shembull, për tetovarët, për Maqedoninë gjithashtu, e Prizrenin. Në këto dy vende mund të zhvillohet tregtia, por ka edhe shumë studentë që prej Prizrenit, prej Kosovës shkojnë shumë në Shkup ose në Tetovë,” tha Shabani.

“Shumë i nevojitet, pikë së pari lidhen trojet shqiptare, së dyti tregtia, bëhen martesat, gjithçka, do të thotë ofrohen shumë edhe popujt, sepse jemi të ndarë me vite e vite, kështu që është gjë më e mirë që i ndodh këtij populli,” tha Cen Bytyqi, qytetar i Prizrenit.

Projekti i rrugës Prizren-Tetovë ka nisur në gusht të vitit 2024, është bërë trasimi i disa kilometrave të parë, por nga institucionet maqedonase ende nuk ka ndonjë lëvizje pozitive për të filluar punën edhe në anën tjetër të kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut.

